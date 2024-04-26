Посол Армении при ЕС обиделся на Зангезурский коридор

Автор: Байрам Эльшадов

Посол Армении при ЕС Тигран Балаян решил напомнить о себе и появиться в медиа-пространстве, сделав ряд громогласных заявлений. Балаян в интервью The Moscow Times обрушился с критикой на Москву и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), попутно обвинив российских военных в выдаче Азербайджану бывших "руководителей" ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе.

Новоявленный кандидат в армянские Талейраны продолжает заниматься пустословием и провокациями. Видимо, положил глаз на место министра иностранных дел Арарата Мирзояна. Для этого и выступает с позиции ястреба, пользуясь настроениями в армянском обществе. Авось, думает Балаян, власть в Армении сменится и выпадет шанс занять кресло министра.

Примечательно, что Балаян успел во время интервью даже обидеться на собеседника из-за вопроса об открытии Зангезурского коридора. "Я прошу вас не упоминать это словосочетание. Зангезурский коридор - это вымышленное название", - чуть ли не пустил слезу Балаян.

Обвинения в адрес России и российских миротворцев тоже имеют целенаправленность. Проводящий большую часть своего времени в Европе, посол Балаян старается понравиться европарламентариям. В надежде получить дополнительные плюшки на случай того, если власть в Армении поменять все-таки не удастся.

Такие вот обидчивые армянские политиканы...