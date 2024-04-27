Германский прорыв в стратегии побед Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

25-26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца посетил с рабочим визитом Германию для участия в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога". Этот визит запомнился целым рядом событий и заявлений, сделанных в его ходе. И начать стоит с того, что весь мир увидел, сколь тепло и восторженно проживающие в ФРГ азербайджанцы встречали Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Их эмоции понятны. Ведь, именно благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии главы нашего государства, Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне и провел однодневную контртеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Так была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Ни Грузия, ни Украина, ни Молдова таким историческим достижением похвастаться не могут.

Более того, обратив внимание на наш регион мы увидим, что в Грузии и Армении ныне кипят очень нешуточные страсти, имеет место раскол в обществе. Азербайджан, в том числе и в этом смысле, являет собой пример монолита, островка стабильности и успешного развития в регионе. Все это - также результат успешной стратегии Президента Ильхама Алиева, который добился на минувшей неделе двух очередных исторических прорывов.

Речь идет о преждевременном, до указанного в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, выводе российских миротворцев с территории Карабахского экономического региона нашей страны и о возвращении под контроль Азербайджана 4 сел в Газахском районе. Так, без выстрелов и в результате мирных переговоров между Баку и Ереваном, были возвращены наши населенные пункты, которые более тридцати лет находились под армянской оккупацией.

Все это, ясное дело, воодушевляет каждого азербайджанца, вне зависимости от страны его проживания. А еще, такая победная поступь Азербайджана вызывает огромное уважение в мире. Ведь наша страна добилась исторических успехов не благодаря, а вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Более того, Франция, одна из этих стран, до сих пор пытается поддерживать Армению политически, финансово и поставками оружия.

Это не просто ошибочная, но и провокационная политика официального Парижа, который в итоге потерял весь наш регион. Да, отзыв посла Франции из Баку - это жест отчаяния макроновской Франции, которая априори сделала неверную ставку на государство-оккупант. В этом смысле, позиция официального Берлина отличается взвешенностью и конструктивностью. На что, в ходе своей совместной пресс-конференции с Канцлером Германии Олафом Шольцем, обратил внимание Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он справедливо отметил, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития. Да, есть в ФРГ силы, пытающиеся очернить нашу страну. Вспомним, например, представителя по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага, председателя фракции социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ Франка Швабе, который регулярно озвучивает лживые и провокационные заявления в адрес нашей страны. Именно он призвал прекратить полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Но, конечно же, Азербайджан и ФРГ выстраивают свои отношения на совершенно ином уровне. Тут имеет смысл также напомнить, что по итогам 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Германией составил 1 миллиард 824 с лишним миллиона долларов, что почти на 600 миллионов долларов больше, чем за 2022 год. Кроме того, отношения между нашими странами можно рассматривать и в контексте диалога между Азербайджаном и ЕС.

В этом плане очень важным было выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога". Глава нашего государства отметил, что потребность в азербайджанских нефтегазовых ресурсах, в том числе на европейских рынках, будут испытывать в течение еще долгих лет. Он также указал на то, что благодаря подписанию в 2022 году соглашения о партнерстве с ЕС в сфере энергетики, сегодня поставки азербайджанского газа в Евросоюз увеличиваются.

Это очень важный месседж всей Европе, которая нуждается в диверсификации поставок энергоресурсов. Добавлю лишь, что соглашение о партнерстве с ЕС в сфере энергетики было подписано Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, особо подчеркну, была первой женщиной-министром обороны ФРГ.

Другая милая дама, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, уже заявила, что рада, что Азербайджан принимает у себя COP29. Об этом она сказала на брифинге с министром экологии Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым. "Азербайджан взял на себя важное обязательство по климату. Вы можете быть уверены в нашей поддержке. С председателями COP из ОАЭ, Азербайджана и Бразилии мы будем работать над мостом, ведущим из Дубая, Берлина в Баку. Надеюсь, этот мост послужит миру между Азербайджаном и Арменией. Рада нашему сотрудничеству", - сказала Бербок.

Это тоже пример блестящего успеха политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Эта политика ведет к росту авторитета нашего государства, к увеличению числа партнеров и друзей Азербайджана. "COP29 не будет ареной противостояния. Азербайджан как принимающая сторона будет наводить мосты. Азербайджан намерен играть роль моста между Западом и Глобальным Югом, в том числе в области перехода к зеленой энергии и изменения климата", - заявил глава нашего государства. И никто не сомневается в том, что и с этой исторической миссией наша страна успешно справится. Ведь, у руля Азербайджана стоит политический деятель мирового масштаба, слова которого никогда не расходятся с делом.