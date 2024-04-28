Армяне загнали сами себя в блокаду

Еще одна дорога перекрыта в Армении. Граждане страны перекрыли трассу Ереван - Гюмри в знак поддержки протестных акций в Тавуше, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

На кадрах видно, как водители расставили на проезжей части свои автомобили таким образом, что перекрыли движение по трассе. Так они пытаются поддержать тех, кто не согласен с неминуемым процессом делимитации границы Армении с Азербайджаном.

Учитывая количество закрывающихся дорог, можно сказать, что армяне сами себя загоняют в бессмысленную блокаду и самоизоляцию.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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