https://news.day.az/politics/1655931.html Блинкен обсудил армяно-азербайджанское урегулирование с Пашиняном
Блинкен обсудил армяно-азербайджанское урегулирование с Пашиняном
Состоялся телефонный разговор между Госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, в ходе телефонного разговора стороны обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию.
Пашинян заявил, что положительно оценивает процесс делимитации границы с Азербайджаном.
Было отмечено, что взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации и делимитация границы открывают путь к подписанию мирного договора.
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