Блинкен обсудил армяно-азербайджанское урегулирование с Пашиняном

Состоялся телефонный разговор между Госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, в ходе телефонного разговора стороны обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию.

Пашинян заявил, что положительно оценивает процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Было отмечено, что взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации и делимитация границы открывают путь к подписанию мирного договора.