Армянский политический театр: сюжет смешон, финал известен

Автор: Акпер Гасанов

"К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации "Женитьбы", Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил: "Степа-ан!"".

Это фрагмент из романа "12 стульев" И.Ильфа и Е.Петрова. И он поразительно уместен для демонстрации всего, что происходит ныне в Армении. Там продолжаются жидкие акции протеста, начавшиеся после того, как два вице-премьера - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян - подписали Меморандум, в котором говорится, что на начальном этапе процесса делимитации Азербайджан и Армения согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР).

Уже проведено более 35% работ в данном направлении, но имитация бурной деятельности, спонсируемая и вдохновляемая так называемыми "реваншистами", продолжается. Граждан Армении, как послушных агнцев, выгоняют на бесполезные акции протеста. Ее ход вызывает у стороннего наблюдателя удивление не меньшее, чем то, с каким Ипполит Матвеевич наблюдал в театре Колумба за своеобразной постановкой "Женитьбы".

Ну а как еще реагировать на новость о том, что граждане Армении перекрыли дорогу Ереван-Гюмри, тем самым вроде бы выражая протест в связи с Меморандумом, согласно которому находившиеся более тридцати лет под оккупацией азербайджанские села переходят под контроль Азербайджана. Получается, что протестующие жаждут продолжения оккупации наших земель, что уже выглядит не нормально со всех точек зрения, в ом числе и с точки зрения адекватности организаторов и участников этих провокаций.

Им неплохо было бы вспомнить, чем заканчивались все предыдущие армянские провокации за последние четыре года. Но, поражает не только их неспособность адекватно оценивать существующую реальность, а еще и формы протеста. Нет, ну как перекрытие дороги Ереван-Гюмри может заставить Армению и Азербайджан отказаться от Меморандума, которому уже успели поаплодировать и в США, и в ЕС?! Правильный ответ - никак. Но попробуй, объясни очевидное тем, кто привык верить в невероятное.

Дальше больше. На улицах Еревана установили макеты пограничных столбов, установленных в Тавуше, с предупреждением, что подобным образом односторонние уступки дойдут до самой армянской столицы. У страха, понятное дело, глаза велики. Но, в Меморандуме, который подписали вице-премьеры Азербайджана и Армении нет ничего, что бы свидетельствовало об обоснованности таких страхов для армянской стороны. Азербайджан не требует возвращения Еревана. Это все мелкие и примитивные провокации тех, кто привык, образно говоря, к "импровизации" на армянской политической сцене, которая уж больно сильно похожа на сцену театра имени Колумба.

А как еще прокомментировать все это, если появилось сообщение о том, что свою поддержку протестующим решили выразить участники Объединенного движения консерватории. Они поддерживают начатую в Тавуше всеармянскую борьбу и разделяют справедливое требование тавушского народа. Насчет "народа Тавуша" - это было забавно. Что стало с "народом" "арцаха" в Армении как-то быстро позабыли. Впрочем, там могут и далее делить своих сограждан на разные "народы"- на "народ Еревана", "народ Гюмри", "народ Цахкадзора". Далее могут в ход пойти и разделение на "народы улиц" разных городов и сел Армении.

Но уже сейчас впору задаться вопросом - кто еще не высказался? Кружок филателистов Армении, союз фетишистов, профсоюз нудистов, сторонники включения в программу Олимпиады прыжков в ширину, свидетели бесед Месропа Маштоца с кукловодами акций протеста? Кстати, о последних. Один из мечтателей о смене власти в Армении, вице-президент РПА, политзаключенный Армен Ашотян продолжает отвечать на вопросы граждан из УИУ "Нубарашен". Он шлет протестующим свой пламенный привет и выражает слова поддержки. Жаль, что Армен не предложил протестующим более честную повестку, включающую обещания встретиться с ними в местах не столь отдаленных в самое ближайшее время. Но, как говаривал один известный юморист: "Сюрприз будет!".

Собственно, он уже есть. Если в известном романе вольно трактовали "Женитьбу", то в реальной Армении точно так же вольно трактуют "Пир во время чумы". Пушкин, увидев происходящее в РА, сильно бы поразился. Он ведь в своей маленькой трагедии про Англию писал. Но, это такая "мелочь", что на ней особо и зацикливаться как-то неудобно. Ведь, армянским пиром во время общенациональной, внутриполитической чумы руководит аналогом Вальсингама - бывший директор Службы национальной безопасности Армении, а ныне "реваншист" Артур Ванецян.

Он справил свадьбу своему сыну аккурат в период, когда подстремые его партнерами по политической сцене провокаторы продолжают свои акции протеста. Этим действом прогнозируемо возмутился пашиняновский ТГК "Баграмян,26". Там указали, что на свадьбу Ванецяна-младшего пришли "политические деятели, созывающие митинги в поддержку Тавуша, журналисты, круглосуточно выступающие с лайвами и освещающие акции 5-й колонны, а также агентура Кремля".

Рупор действующей армянской власти указывает на то, что "эти круги, выступающие против процесса делимитации в тоне, доходящем до душевного расстройства, как вчера, так и завтра будут рвать себя на части перед камерами, утверждая, что мы якобы теряем родину", а сегодня они были на совместном элитном застолье и, очевидно, забыли о Тавуше". Такой вот расклад, при котором каждый играет свою роль, сильно смахивающую на "оригинальную" постановку "Женитьбы" в театре имени Колумба. Нам сам этот армянский спектакль не интересен, но новости о его ходе звучат забавно. При этом, финал всего этого действа заранее известен.