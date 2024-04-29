Протестующие перекрыли еще одну дорогу в Армении

Группа жителей, протестующих против соглашения, достигнутого между правительствами Армении и Азербайджана о делимитации границы, утром перекрыла дорогу Ереван-Армавир.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, к протестующим присоединились депутаты от блока "Армения" Гегам Манукян и Мгер Саакян.

Участники акции скандировали антиправительственные лозунги. Полиция потребовала от протестующих покинуть территорию. Им заявили, что в противном случае их действия будут расценены как неповиновение законному требованию полиции и будут приняты адекватные меры.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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