https://news.day.az/politics/1656112.html Ведется расследование по факту ранения азербайджанского военнослужащего при разрыве мины - Генпрокуратура
Ведется расследование по факту ранения азербайджанского военнослужащего при разрыве мины - Генпрокуратура
Ведется расследование по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате разрыва мины.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Согласно информации, в Шамкирской военной прокуратуре проводится расследование по факту ранения военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Исмаилова Вусала Интигам оглу в результате разрыва мины, произошедшего 29 апреля на не очищенной от мин территории села Гушчу Айрым Газахского района, где ранее проходила линия соприкосновения с Арменией.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре