Ведется расследование по факту ранения азербайджанского военнослужащего при разрыве мины

Ведется расследование по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате разрыва мины.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в Шамкирской военной прокуратуре проводится расследование по факту ранения военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Исмаилова Вусала Интигам оглу в результате разрыва мины, произошедшего 29 апреля на не очищенной от мин территории села Гушчу Айрым Газахского района, где ранее проходила линия соприкосновения с Арменией.

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