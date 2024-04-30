Состоялась торжественная церемония по случаю 25-летия создания Сил специального назначения

30 апреля руководство министерства обороны приняло участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Н-ской воинской части по случаю 25-й годовщины создания Сил специального назначения.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и к памятнику шехидам на территории воинской части.

Руководством министерства обороны были посажены мемориальные деревья на территории воинской части.

Затем на учебной площадке был проведен смотр современного вооружения и техники, имеющихся в арсенале спецназа.

Руководящий состав министерства прибыл на командно-наблюдательный пункт и понаблюдал за показательными тренировками спецназа.

Затем руководство министерства обороны выступило перед личным составом. Было отмечено, что мужество и героизм, проявленные спецназовцами в Отечественной войне и в ходе других операций, высоко оценены Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

Личному составу были выражены пожелания успехов в дальнейшей службе.

Командованием Сил специального назначения были вручены министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову и другим представителям руководящего состава памятные знаки к 25-летию Сил специального назначения.

В заключение группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены почетные грамоты, ценные подарки и досрочные воинские звания.

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