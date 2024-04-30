Состоялась торжественная церемония по случаю 25-летия создания Сил специального назначения - ВИДЕО
30 апреля руководство министерства обороны приняло участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Н-ской воинской части по случаю 25-й годовщины создания Сил специального назначения.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и к памятнику шехидам на территории воинской части.
Руководством министерства обороны были посажены мемориальные деревья на территории воинской части.
Затем на учебной площадке был проведен смотр современного вооружения и техники, имеющихся в арсенале спецназа.
Руководящий состав министерства прибыл на командно-наблюдательный пункт и понаблюдал за показательными тренировками спецназа.
Затем руководство министерства обороны выступило перед личным составом. Было отмечено, что мужество и героизм, проявленные спецназовцами в Отечественной войне и в ходе других операций, высоко оценены Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.
Личному составу были выражены пожелания успехов в дальнейшей службе.
Командованием Сил специального назначения были вручены министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову и другим представителям руководящего состава памятные знаки к 25-летию Сил специального назначения.
В заключение группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены почетные грамоты, ценные подарки и досрочные воинские звания.
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