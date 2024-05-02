Джейхун Байрамов обсудил вопросы региональной и международной безопасности с зампредом Верховной Рады Украины

1 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем председателя Верховной Рады Украины Оленой Кондратюк, которая находится с визитом в Азербайджане с целью участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

"Джейхун Байрамов, говоря о вкладе тесных контактов между Азербайджаном и Украиной в сотрудничество, отметил, что связи между членами парламента в этом направлении также играют важную роль в развитии партнерства между двумя странами.

Была отмечена похвальная демонстрация постоянной поддержки в рамках всех платформ принципов территориальной целостности и суверенитета, лежащих в основе отношений между двумя странами.

Было подчеркнуто значение механизма политических консультаций для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Украиной.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал украинскую сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о региональных миротворческих и созидательных усилиях.

Украинская сторона выразила благодарность за подход, который Азербайджан всегда демонстрировал в отношении норм международного права, в частности принципа территориальной целостности, а также за оказанную гуманитарную поддержку. Выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений стратегического партнерства.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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