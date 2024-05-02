Джейхун Байрамов обсудил подготовку к COP29 со спецсоветником генсека ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным советником генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвином Чарльзом Хартом, который находится с визитом в нашей стране для участия в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), переговорный процесс, а также вопросы сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан является страной, богатой углеводородными ресурсами, взят курс на переход к альтернативной энергетике на национальном уровне и в настоящее время страна полна решимости продемонстрировать свой вклад в эти усилия на международном уровне в рамках COP29. В этом направлении уже проведен ряд важных встреч и мероприятий. Также была подчеркнута важность обеспечения непрерывности подобных контактов с различными сторонами, в том числе с ООН.

В ходе встречи была подчеркнута важность проведения просветительской работы по вопросам изменения климата.

Специальный советник Селвин Чарльз Харт особо отметил подготовку страны к COP29, а также то, что для обеспечения координации с другими странами, принимавшими это мероприятие, был учрежден формат "тройки COP". Было отмечено, что дата начала COP29 совпадает с периодом, когда для стран будут определяться NDC (определяемые на национальном уровне вклады), и в этом отношении COP29 может стать хорошей возможностью.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес и связанным с сотрудничеством в области борьбы с изменением климата.

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