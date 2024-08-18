Самолет-амфибия Азербайджана скоро приступит к тушению пожаров в Турции

09:02

Самолет, приземлившийся в аэропорту Аднан Мендерес в Измире, приступит к тушению пожара в кратчайшие сроки.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС.

07:56

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева самолет-амфибия типа "БЕ-200ЧС" авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленный для оказания помощи братской Турции в борьбе с сильными лесными пожарами совершил посадку в аэропорту города Измир.

02:32

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева для оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами, произошедшими в Турецкой Республике, в Турцию отправлен самолет-амфибия "Бе-200ЧС" авиационного отряда МЧС.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Ранее в состояние повышенной готовности приведены и соответствующие пожарно-спасательные силы МЧС. В ходе обсуждений с соответствующим органом Турецкой Республики было отмечено, что личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям полностью готов к отправке в братскую страну для оказания помощи, однако турецкая сторона заявила, что на текущем этапе достаточно будет отправить лишь самолет.