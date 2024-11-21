Абсурдную "картину" продали за 10,5 млн. манатов

Провокационная работа итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющая собой банан, приклеенный скотчем к стене, была продана за $6,2 млн (около 10,5 млн AZN) на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, эта сумма в четыре раза превысила предварительные оценки.

По данным аукционного дома, китайский криптовалютный предприниматель Джастин Сан обошел шесть других участников торгов, чтобы приобрести инсталляцию.

"В ближайшие дни я лично съем этот банан как часть уникального художественного опыта," - заявил Сан.

Этот банан, возможно, теперь стал одним из самых дорогих фруктов в мире. Как сообщает The New York Times, утром того же дня он был куплен всего за $0,35.

Инсталляция "Комик", впервые представленная публике в 2019 году, мгновенно стала вирусной сенсацией, вызвав оживленные дебаты о природе искусства. Работа сопровождена инструкцией по замене банана на новый, если фрукт начнет портиться.

На самом деле банан был съеден дважды. В 2023 году южнокорейский студент съел фрукт во время выставки в Музее искусства Лиум в Сеуле. Позже музей заменил банан на новый, сообщали местные СМИ.

Четырьмя годами ранее, во время выставки на Art Basel в Майами, перформанс-художник снял банан со стены после того, как инсталляция была продана за $120,000. Банан быстро заменили, и никаких дополнительных мер принято не было.

Джастин Сан, руководитель блокчейн-сети Tron, также известен в мире криптовалют. В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в мошенничестве, утверждая, что он искусственно завышал объемы торгов токеном TRX. Сан отвергает эти обвинения.