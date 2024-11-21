В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Пашинян гребет европейские гранты, а карабахским армянам достаются гроши.

Day.Az представляет публикацию:

Правительство Армении приняло решение сократить финансовую помощь, предоставляемую армянам, добровольно покинувшим Карабах.

До изменений армяне ежемесячно получали финансовую помощь в размере 40 000 драмов (102 доллара), предусмотренных для аренды жилья и еще 10 000 драмов (25 долларов) для коммунальных расходов.

Министр труда и по социальным вопросам Армении Нарек Мкртчян сообщил на заседании кабмина, что с апреля 2025 года помощь будут получать только пенсионеры, несовершеннолетние, потерявшие кормильца лица, инвалиды 1 или 2 групп.

При этом, размер предоставляемой помощи сократится на 10 тысяч драмов. А с июля будущего года - еще на 10 тыс. драмов. Таким образом помощь составит 30 тыс.драмов (77 долларов).

Пашинян же продолжает клянчить деньги у всех своих "партнеров" якобы на нужды карабахских армян. Практически все переговоры армянских властей с западными друзьями заканчиваются выделением миллионов на помощь этим самым армянам. Но куда уходят эти деньги на самом деле - знает только Пашинян.