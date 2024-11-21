Нужно разработать механизмы для учета роли каждой климатической конвенции

Необходимо разработать механизмы обмена данными, которые будут учитывать уникальную роль каждой конвенции по климату и обеспечивать их интеграцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе диалога высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия) в рамках COP29.

"Как председатели Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), Конвенции о биологическом разнообразии (CBD COP 16) и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD COP 16) мы осознаем, что вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не знают границ и требуют междисциплинарного подхода. Чтобы добиться успеха, необходимо действовать не изолированно, а согласовывать усилия по всем конвенциям, находя общие решения. Это подводит нас к важному вопросу: почему синергия критически важна для нашей общей миссии? Совместная работа в рамках нескольких конвенций демонстрирует, что объединенные усилия дают результаты, значительно превосходящие сумму отдельных действий.

Объединённые инициативы, такие как интеграция Национально определяемых вкладов (NDCs), Национальных планов адаптации (NAPs) и Национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, способна приносить выгоды, одновременно удовлетворяющие множество целей Повестки дня в области устойчивого развития. Ключевая область для создания таких синергий - гармонизация данных и обмен знаниями. Мы должны разработать механизмы обмена данными, которые будут учитывать уникальную роль каждой конвенции и обеспечивать их интеграцию. Такая платформа должна включать четкие, согласованные метрики и индикаторы для отслеживания прогресса в области изменения климата, биоразнообразия и восстановления земель. Гармонизируя подходы между конвенциями, мы сможем избежать дублирования, упростить процессы отчетности и обеспечить взаимную поддержку наших усилий", - отметила она.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.