Одна из стран может заблокировать TikTok и Snapchat

Премьер-министр Албании заявил о возможности принятия "радикального решения" полностью запретить TikTok и Snapchat в стране после трагического убийства 14-летнего ученика другим школьником в Тиране.

Как передает Day.Az, выступая после заседания кабинета министров, Эди Рама назвал смерть подростка трагедией, требующей эффективной реакции как со стороны государства, так и общества.

Отметив, что в некоторых странах доступ к социальным сетям ограничен для детей младше 16 лет, Рама заявил: "Как правительство, мы сталкиваемся с дилеммой: внедрять ли фильтры. Наш опыт показывает, что такие фильтры в основном неэффективны, а подстрекательство к насилию и травля в интернете только усиливаются."

"Возможно, нам следует принять радикальное решение полностью запретить TikTok и Snapchat в Албании," - добавил он.

Демократическое обсуждение

Рама подчеркнул, что это предложение будет обсуждаться с родителями, а школы будут работать над тем, чтобы процесс принятия решения был максимально демократичным.

В рамках более широких мер по усилению безопасности в школах премьер-министр также объявил о планах установки камер во всех школах и классах для мониторинга деятельности.

Инцидент произошел в понедельник, когда 14-летний Мартин Чани был смертельно ранен другим учеником в начальной школе Фан Ноли в Тиране. Сообщается, что их конфликт начался в социальных сетях.

В ответ обеспокоенные родители планируют провести марш в пятницу от начальной школы Фан Ноли до Министерства образования и спорта в Тиране, требуя усиления мер по защите школьников.