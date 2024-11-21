На COP29 проходит диалог высокого уровня на тему расширения обмена знаниями

В рамках COP29 проходит диалог высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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