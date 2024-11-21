https://news.day.az/ecology/1709369.html На COP29 проходит диалог высокого уровня на тему расширения обмена знаниями В рамках COP29 проходит диалог высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 проходит диалог высокого уровня на тему расширения обмена знаниями
В рамках COP29 проходит диалог высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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