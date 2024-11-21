Redmi готовит сюрприз: чем удивит серия K80

Серия Redmi K80, включающая модели Redmi K80 и K80 Pro, официально дебютирует в Китае 27 ноября.

Как передает Day.Az, информацию подтвердила компания Redmi, а лицом рекламной кампании станет известный китайский теннисист Фань Чжэньдун. На этот раз бренд отказался от выпуска модели K80e, преемника прошлогоднего K70e.

Новая серия отличается кардинально обновленным дизайном по сравнению с линейкой Redmi K70. Основной акцент сделан на круглый модуль камеры, стилистически схожий с дизайном смартфонов Civi. Обе модели будут оснащены плоским дисплеем, что подчеркивает их минималистичность и элегантность.

Вариант Redmi K80 будет доступен в сером, голубом, зеленом и черном цветах, тогда как топовый K80 Pro выйдет в сером, зеленом и черном исполнении. Основное отличие между моделями - количество камер: K80 оснащен двойной камерой, а версия Pro - тройной. Кроме того, существует вероятность появления специальной версии K80 Pro, возможно, под брендом Lamborghini Edition.

Что касается характеристик, Redmi K80 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 50-мегапиксельную основную камеру. В свою очередь, Redmi K80 Pro будет работать на базе Snapdragon 8 Elite, что обеспечит еще большую производительность.