Загадочные зеленые круги между Мингечевиром и Гянджой

Вчера в социальных сетях появились кадры, снятые с самолета на территории между Мингячевиром и Гянджой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это видео вызвало активные обсуждения в соцсетях.

Одни считают, что это круговые оросительные системы, другие - что это территория озеленения или зерновых полей агропарка.

Эти кадры вызывают вопросы у тех, кто интересуется, для каких целей используется эта территория и как такие проекты влияют на окружающую среду.

