https://news.day.az/society/1709374.html Загадочные зеленые круги между Мингечевиром и Гянджой – появилось первое ВИДЕО Вчера в социальных сетях появились кадры, снятые с самолета на территории между Мингячевиром и Гянджой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это видео вызвало активные обсуждения в соцсетях. Одни считают, что это круговые оросительные системы, другие - что это территория озеленения или зерновых полей агропарка.
Эти кадры вызывают вопросы у тех, кто интересуется, для каких целей используется эта территория и как такие проекты влияют на окружающую среду.
Загадочные зеленые круги между Мингечевиром и Гянджой – появилось первое ВИДЕО
Вчера в социальных сетях появились кадры, снятые с самолета на территории между Мингячевиром и Гянджой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это видео вызвало активные обсуждения в соцсетях.
Одни считают, что это круговые оросительные системы, другие - что это территория озеленения или зерновых полей агропарка.
Эти кадры вызывают вопросы у тех, кто интересуется, для каких целей используется эта территория и как такие проекты влияют на окружающую среду.
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