США с нетерпением ждут участия в Бакинском водном диалоге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполняющая обязанности заместителя секретаря Министерства внутренних дел США Лора Дэниел-Дэвис на мероприятии высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей" в рамках COP29.

По ее словам, Бакинский водный диалог является значительным шагом вперёд, помогая странам продолжать координировать решения для преодоления водных проблем. Однако, несмотря на то что этот диалог может предоставить платформу для поиска технических решений, он также должен создать возможности для сохранения высокого уровня активности в вопросах воды.

"С учётом предстоящей Конференции ООН по воде 2026 года, которую совместно проведут ОАЭ и Сенегал, Бакинский водный диалог по климату может стать важным шагом, помогая миру лучше подготовиться к конференции и эффективно отвечать на водные вызовы. США с нетерпением ждут участия в этом диалоге и продолжат работать с правительствами, партнёрами, заинтересованными сторонами и сообществами в ближайшие месяцы и годы, как внутри ООН, так и за её пределами, чтобы продолжать решать глобальный водный кризис", - сказала она.