Необходим координированный подход по NDCs, NAPs, NBSAPs и отчетам о нейтральности в отношении деградации земель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе диалога высокого уровня на тему "Расширение обмена знаниями между конвенциями в целях обеспечения устойчивости экосистем" инициативы "Рио Трио" (Колумбия, Азербайджан, Саудовская Аравия).

"Нам нужен координированный подход по Национально определяемым вкладам (NDCs), Национальным адаптационным планам (NAPs), Национальным стратегиям и планам действий по сохранению биоразнообразия (NBSAPs) и отчетам о нейтральности в отношении деградации земель. Нельзя, чтобы одни и те же люди выполняли эти задачи снова и снова. И речь идет не только о трех конвенциях. Это касается множества конвенций, которые подписали страны, что мы очень ценим. В UNEP у нас 17 таких конвенций, включая "химические" конвенции - Базельскую, Роттердамскую, Минаматскую, Стокгольмскую, а в скором времени, надеемся, и Пластиковую конвенцию. Между всеми ними есть связь. Это Монреальский протокол, например: сокращая хлорированные газы, мы не только воздействуем на изменение климата, но и защищаем биоразнообразие и все, что растет на нашей земле. То же самое с пластиком: сокращая загрязнение пластиком в окружающей среде, мы не только улучшаем пищевые продукты, которые производим, но также предотвращаем наводнения, вызванные забитыми пластиковыми отходами водостоками, что особенно сильно влияет на беднейшие слои населения, живущие на низменных территориях. При избыточном использовании закиси азота, мощного парникового газа, мы наносим вред из-за чрезмерного применения удобрений. Все связано со всем. Поэтому NDCs, NAPs, NBSAPs и планы по борьбе с опустыниванием должны быть интегрированы. Это единственный путь вперед", - подчеркнула она.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.