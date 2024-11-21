Автор: Байрам Эльшадов

Недавно мы писали о том, как мошенники из американской организации Caucasus Heritage Watch клепают фейки на армянские деньги. Речь идет о якобы "разрушении армянской церкви" в Зангилане, при этом утверждения так называемых "исследователей" упираются на непонятные "спутниковые снимки", которые можно легко подделать.

Примечательно, что эту новость продолжают тиражировать государственные СМИ Армении, что еще раз подтверждает правоту позиции Азербайджана, что армянская сторона не отказалась от своих территориальных притязаний.

Они называют Зангиланский район частью некоего мифического "арцаха", который, напомним, окончательно и бесповоротно канул в лету еще год назад по итогам однодневной антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе.

Учитывая, что госагентства в Армении не могут публиковать новости, не согласовывая их с "начальством", получается, что официальные власти врут, когда трезвонят на весь мир о том, что у них нет территориальных претензий к Азербайджану. Ярким доказательством является вышеприведенная постановочная новость с "армянской церковью".

Действия армянских властей и контролируемых ими медиаресурсов в очередной раз демонстрируют полное неуважение к территориальной целостности Азербайджана и международному праву. Попытки представить Зангиланский район, который является неотъемлемой частью Азербайджана, как часть так называемого "арцаха", не только абсурдны, но и подчеркивают нежелание Еревана отказаться от реваншистских амбиций.

Продвижение фальсификаций как в случае с выдуманной "разрушенной церковью" является элементарной пропагандистской игрой, направленной на сохранение иллюзий о некогда оккупированных территориях. В этом контексте публикация Armenpress является не просто ошибкой, а сознательным шагом, направленным на разжигание нового конфликта.

После освобождения Зангиланского района Азербайджан активно восстанавливает регион, разрушенный за десятилетия армянской оккупации. Новые дороги, инфраструктура, международные аэропорты - вот реальный результат усилий Баку, в отличие от фальшивых "фактов", которыми пытается манипулировать Ереван.

Очевидно, что подобные провокации служат одной цели - отвлечь внимание от внутренних проблем Армении. В условиях политического и экономического кризиса армянские власти пытаются переключить фокус населения на националистические мифы. Такая политика препятствует любым перспективам нормализации отношений между двумя странами, и в этом вина лежит исключительно на армянской стороне. Вместо того чтобы тратить ресурсы на пропаганду и фальсификации, армянским властям следовало бы признать новые реалии, уважать территориальную целостность Азербайджана и сосредоточиться на развитии собственной страны.