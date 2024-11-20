Мошенники из Caucasus Heritage Watch клепают фейки на армянские деньги

Автор: Байрам Эльшадов

Американская организация Caucasus Heritage Watch, на словах занимающаяся сохранением культурного наследия, распространила фейковую информацию о якобы "разрушении армянской церкви" в Зангилане. К такому выводу пришли в этой организации на основе неких "спутниковых снимков", скорее напоминающие сделанные на скорую руку картинки в графическом редакторе. Налицо очередная армянская наглость и ложь, поскольку Caucasus Heritage Watch и ранее была замечена в вбросе проармянских фейков в инфопространство.

Если бы представители этой псевдоорганизации действительно работали по принципу справедливости, то не называли бы Зангиланский район вымышленным армянским именем. При этом Caucasus Heritage Watch умалчивает о том, что до оккупации этого района в 1993 году там вообще не проживало армянское население. А демонтированный объект был вовсе не церковью, как утверждают в Caucasus Heritage Watch. Это был памятник оккупантам, который находился на территории воинской части армии армянских сепаратистов, и безусловно подлежал утилизации.

Получается, что подозрительные "спутниковые снимки" вдруг стали главным аргументом в руках любителей "правды" из Caucasus Heritage Watch. Интересно, какой Photoshop-курс эти специалисты закончили, чтобы их картинки вызывали такой восторг у армянских СМИ? Может, вместо Heritage Watch им стоит переименоваться в Heritage Photoshop Studio? Было бы честнее.

Кстати, а вы заметили, как ловко они увиливают от упоминания реальных фактов? Например, что на территории Зангилана армянское население появилось исключительно благодаря оккупации. До 1993 года там не было и следа армянской "церкви". Но нет, зачем это учитывать, если можно продолжать историю о "древних армянских святынях"? Ведь публика, привыкшая к таким сказкам, наверняка купится.

Больше всего умиляет их упорное использование вымышленных армянских топонимов, словно это добавляет правдоподобности их нарративу. Зангилан, внезапно переименованный в что-то "историческое", - это просто находка для сценариста. Может, они следующим шагом заявят, что и вся планета когда-то была "исконно армянской"?

Что же до "демонтированной церкви", то здесь их креативности нет равных. Превратить памятник, стоящий на территории бывшей воинской части, в "храм", который чуть ли не ежедневно посещали "местные прихожане", - это уровень, достойный Оскара за лучший сценарий. Идите в Голливуд господа, там вам самое место.

Неудивительно, что фейк быстро подхватили все средства массовой информации Армении, которые начали публиковать новость в расчете на сердобольных западных псевдорадетелей христианства. В свою очередь проплаченные армянским лобби псевдообщественники поднимут вой в своих странах с целью повернуть историю вспять. Но никакого возврата к прошлому, как об этом мечтают противники новых реалий, не будет. Армянский сепаратизм на азербайджанских территориях похоронен раз и навсегда, невзирая на потуги недругов Азербайджана.