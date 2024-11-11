Антиазербайджанский доклад Freedom House

Автор: Байрам Эльшадов

Авторы Freedom House и коалиция из шести таких же оболтусов подготовили новый антиазербайджанский отчет. Обвинения написаны по одной и той же методичке - так называемые "этнические чистки в Карабахе", "нарушения прав человека", "блокада", "уничтожение культурного наследия"... Составители этого доклада явно страдают отсутствием креативных идей, поскольку содержание обвинений не меняется на протяжении уже четырех лет, начиная с конца Второй Карабахской войны в 2020 году.

Удивляет не столько появление на свет лживых рукописей, написанных как попало на скорую руку, а как заказчики этого отчета даже не соизволили конспирироваться и поручили своим подручным опубликовать его в день открытия COP29, когда все внимание мира приковано к Баку. О какой "независимой правозащитной деятельности" Freedom House может идти речь, если при составлении отчета авторы ссылались на некоего Андраника Шириняна? Сразу видно, откуда уши торчат...

Ознакомившись с докладом, любой осведомленный человек может с уверенностью подтвердить, что авторы предвзяты к Азербайджану. Ни одно из вышеперечисленных обвинений не имеет отношения к нашей стране. Азербайджан лишь освобождал то, что принадлежит ему по праву. Правда о событиях в Карабахе сегодня прозвучала даже в самой дружественной стране Армении - Франции, где бывший госсекретарь Брис Лалонд в эфире "France 24" заявил, что Азербайджан не вторгался в Карабах, а вернул его назад.

Авторы доклада намеренно скрывают, что армян никто насильно не выгонял из Карабаха. Они сделали выбор сами - добровольно. Собрали вещички и ушли. А могли бы остаться. Единственным условием было принятие азербайджанского гражданства, после чего армяне могли бы жить в Карабахе с теми же правами, что и другие граждане нашей страны. Но даже в отношении покинувших Карабах армян не было предпринято никакого насилия. Более того, мир облетели кадры, где азербайджанский полицейский раздавал сладости армянским детям, ожидающим выезд в Армению.

Кроме того, в отчете не учитываются усилия Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в Карабахе после завершения военных действий. Азербайджан неоднократно выражал готовность к диалогу с армянским населением Карабаха, стремясь интегрировать его в азербайджанское общество и предоставить равные права всем гражданам, независимо от их этнической принадлежности. Были созданы условия для добровольного переселения, а также реализованы гуманитарные проекты, направленные на восстановление разрушенной армянами инфраструктуры.

Отчет Freedom House по своей сути предвзят еще и потому, что в нем не упоминаются военные преступления Армении. Как за время Первой, так и Второй Карабахской войны. В период 44-дневных боевых действий ВС Армении обстреливали баллистическими ракетами и другими тяжелыми артиллерийскими средствами Гянджу, Барду, Евлах, Бейлаган, Тертер, Габалу, Геранбой, Агджабеди, Хызы и другие густонаселенные пункты. В результате варварских обстрелов армян десятки человек погибли, сотни получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Неудивительно, что в этом лживом отчете полностью игнорируется разрушительная деятельность Армении в Карабахе. С момента начала оккупации более трех десятилетий назад армянские силы уничтожали азербайджанские культурные, религиозные и исторические памятники, многие из которых были признаны наследием мирового значения. Церкви, мечети, музеи и даже кладбища подвергались вандализму и разрушению. Однако авторы предвзятого доклада не сочли нужным упомянуть этот факт, так как это не вписывается в их удобный нарратив.

Предвзятые публикации Freedom House, их лживые обвинения и односторонняя информация подрывают доверие к правозащитным организациям и подталкивают к тому, чтобы мир перестал верить в их беспристрастность. Настоящие блюстители прав человека должны стремиться к справедливости и миру, а не к тиражированию враждебных мифов по заказу заинтересованных людей.