Автор: Байрам Эльшадов

Французский сенатор, называющий себя по совместительству "экологом" Янник Жадо, раскритиковал министра экологического перехода Аньес Панье-Рунаше за решение поехать на международную климатическую конференцию COP29 в Баку. Объясняет он свое решение некими "этническими чистками против армянского населения в Карабахе".

Судя по вышеуказанному заявлению Жадо, эколог из него никчемный и его поведение не выдерживает никакой критики. Если человек действительно эколог, то, думая о COP29, он в первую очередь понимает, что это площадка глобального масштаба, где можно реально решать актуальные климатические проблемы. Но Янник скорее обычный политикан, потому что если ты называешь себя экологом, почему тогда игнорируется главное экологическое мероприятие года? Любой здравый человек, а особенно эколог, понимает, что COP29 проводится для того, чтобы предоставить значительные возможности для спасения нашей планеты и сделать жизнь людей лучше. На COP29 предстоит решить очень сложные вопросы и первый из них - это глобальные изменения. Если ты отказываешься сам ехать на COP29 из-за мнимых, не имеющих отношения к делу причин - тогда ты псевдоэколог, которому безразличны проблемы климата и окружающей среды.

Во-вторых, какая "этническая чистка"? Лучше бы соизволил хотя бы ознакомиться с историей уже бывшего карабахского конфликта, чтобы рассуждать на эту тему. По итогам Второй карабахской войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции 2023 года Азербайджан восстановил историческую справедливость и положил конец армянскому сепаратизму на своей территории, продолжавшийся почти 30 лет. Армян никто не вынуждал покидать Карабахский регион - они ушли сами. Причем добровольно, спокойно собрав вещички. И никто им не угрожал. Напротив, в Баку говорили - получите азербайджанское гражданство и живите с теми же правами, что и остальные граждане Азербайджана. Так о какой "этнической чистке" идет речь?

Янник Жадо демонстрирует полное непонимание роли международных климатических конференций и ставит свои личные политические предпочтения выше глобальных экологических задач. Отказ от участия в COP29 из-за политических вопросов, не имеющих отношения к теме климата, - это позор для человека, который претендует на звание эколога. В то время как мир стоит на пороге катастрофических климатических изменений, его личные симпатии и антипатии по поводу региона (где Азербайджан демонстрирует высокие достижения в области устойчивого развития) становятся важнее, чем сохранение нашей планеты.

Отказ Янника Жадо от участия в COP29 лишь показывает его готовность быть маргиналом в вопросах глобальной экологии. Каждый, кто действительно заботится о будущем Земли, должен поддерживать все усилия, направленные на сокращение углеродных выбросов, сохранение биоразнообразия и помощь странам, наиболее пострадавшим от изменений климата. И если Жадо не видит этого, то это подтверждает его далекость от реальных проблем, которые требует коллективного и неотложного решения.

Невозможно оставаться объективным, когда человек, называющий себя экологом, предпочитает заниматься политическими играми, вместо того чтобы использовать свою платформу для реального воздействия на климатическую повестку. Является ли он на самом деле сторонником защиты природы, если отказывается участвовать в одном из важнейших экологических форумов мира? Тот факт, что Янник Жадо использует вопросы, не имеющие отношения к экологии, чтобы оправдать свою позицию, делает его не только политиканом, но и псевдоэкологом, для которого глобальные проблемы - лишь повод для личных нападок, а не для поисков путей к решению.