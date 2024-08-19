Пашинян саботирует договоренность по мирному соглашению с Азербайджаном

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян саботирует трехсторонние договоренности по Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью Первому каналу.

"К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство эту договоренность, под которой стоит подпись премьера Пашиняна, саботирует. Очень трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции. Но я убежден, что основа, заложенная в рамках трехсторонних встреч, в трехсторонних документах, она в полной мере сохраняет актуальность", - сообщил Лавров Первому каналу.

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