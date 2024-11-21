https://news.day.az/ecology/1709408.html Антониу Гуттериш призвал лидеров G20 к достижению обеспечения финансовой цели на COP29 Антониу Гуттериш призвал лидеров G20 к достижению обеспечения финансовой цели на COP29. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Антониу Гуттериш призвал лидеров G20 к достижению обеспечения финансовой цели на COP29
Антониу Гуттериш призвал лидеров G20 к достижению обеспечения финансовой цели на COP29.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре