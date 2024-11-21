Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для борьбы с изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на брифинге для СМИ генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

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