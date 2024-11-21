https://news.day.az/ecology/1709407.html Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для борьбы с изменением климата - Антониу Гутерриш Для борьбы с изменением климата необходимо международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении
Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для борьбы с изменением климата - Антониу Гутерриш
Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для борьбы с изменением климата.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на брифинге для СМИ генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре