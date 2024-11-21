План массовой депортации Трампа

Спустя день после того, как власти Техаса предложили 1 400 акров земли для реализации плана массовой депортации Дональда Трампа, его предполагаемый "царь границы" Том Хоуман заявил, что новая администрация абсолютно воспользуется этим предложением.

"Мы, безусловно, будем использовать эту территорию. Когда кого-то задержат в рамках целевых операций по обеспечению правопорядка, они будут находиться под стражей," - заявил Том Хоуман в эфире Fox News, передает Day.Az.

Он отметил, что депортируемых мигрантов необходимо будет временно содержать под стражей до получения документов для выезда из принимающей страны. По оценкам, в США проживает около 20 миллионов нелегальных мигрантов.

Эти комментарии последовали за предложением комиссара Генерального земельного управления Техаса Дон Бекингем предоставить 1 402 акра земли в округе Старр федеральным агентствам для размещения депортируемых мигрантов.

Ранчо Sheerin, приобретённое земельным управлением в октябре для строительства пограничной стены, теперь предлагается для размещения задержанных. Бекингем подчеркнула, что земля будет сдаваться в аренду, а не передаваться федеральным властям.

С 2021 года Техас потратил более $11 миллионов из средств налогоплательщиков на усиление пограничной безопасности в рамках операции Lone Star.

Дональд Трамп в понедельник намекнул, что может объявить национальную чрезвычайную ситуацию в области иммиграции и использовать военные ресурсы для депортации.

В ноябре Хоуман заявил, что администрация Трампа намерена проводить рейды на рабочие места и что проблем с размещением задержанных мигрантов не возникнет. Он также признал, что план обойдётся дорого, но Трамп намерен приложить все усилия для привлечения финансирования.

В отличие от Техаса, штаты, управляемые демократами, пообещали защищать мигрантов. Городской совет Лос-Анджелеса проголосовал за провозглашение статуса "города-убежища".

Трамп также сообщил о планах временно закрыть южную границу, чтобы ускорить рассмотрение накопившихся дел. В ходе своего первого срока он уже построил около 700 миль пограничной стены с Мексикой и собирается возобновить строительство оставшихся 1 300 миль, приостановленное Джо Байденом.