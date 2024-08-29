Морские пехотинцы Азербайджана провели учения

В соответствии с планом подготовки 2024 года с личным составом подразделений морской пехоты ВМС Азербайджана проводятся учения по альпинистской подготовке, передает Day.Az со ссылкой на Минобороны.

По сценарию учений, отрабатывается передислокация групп в труднопроходимой местности, спуск с крутых скал, форсирование рек и озер, а эвакуация раненых в неблагоприятной местности.

Напомним, что недавно произошли сборы в инженерных подразделениях армии Азербайджана.

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