https://news.day.az/politics/1685078.html Морские пехотинцы Азербайджана провели учения - ФОТО - ВИДЕО
Морские пехотинцы Азербайджана провели учения - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки 2024 года с личным составом подразделений морской пехоты ВМС Азербайджана проводятся учения по альпинистской подготовке, передает Day.Az со ссылкой на Минобороны.
По сценарию учений, отрабатывается передислокация групп в труднопроходимой местности, спуск с крутых скал, форсирование рек и озер, а эвакуация раненых в неблагоприятной местности.
Напомним, что недавно произошли сборы в инженерных подразделениях армии Азербайджана.
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