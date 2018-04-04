Более 30 представителей ПАСЕ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из 33 членов во главе с Виорелем Рисердом Бадеа будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане 11 апреля вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), говорится в сообщении ПАСЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация проведет встречи с кандидатами или их представителями, лидерами политических партий и председателем Центральной избирательной комиссии, а также круглые столы с представителями гражданского общества и средств массовой информации до дня голосования.

Наблюдатели представят свои предварительные выводы на совместной пресс-конференции в 12 апреля в Баку.

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