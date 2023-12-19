Принцесса Кейт Миддлтон показала, как выглядела в детстве

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон показала архивное фото. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Page Six.

Принцесса Уэльская выступила организатором концерта колядок и богослужения в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Она продвигала инициативу Shaping Us и проект Earlychildhood, попечителем которых является. Кейт Миддлтон выложила рождественское фото из своего детства, на котором она выглядит совсем как 5-летний сын принц Луи.

"Делюсь некоторыми праздничными воспоминаниями в это Рождество, потому что наши ранние годы и роль, которую играют окружающие в формировании жизни, имеют важное значение", - поделилась Кейт Миддлтон.

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