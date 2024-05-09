https://news.day.az/popularblog/1658889.html Бена Аффлека высмеяли за улыбку на прогулке с сыном
Бена Аффлека высмеяли за улыбку на прогулке с сыном
Голливудского актера Бена Аффлека высмеяли за улыбку на прогулке с сыном Сэмюэлем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на PageSix.
Бен Аффлек впервые за долгое время улыбнулся на публике и вызвал насмешки в соцсетях.
"Ты умеешь улыбаться?", "Какой счастливый без Лопес", "Почему вы такой радостный без жены?" - написали они в комментариях.
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