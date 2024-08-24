https://news.day.az/popularblog/1683851.html Муж известной азербайджанской блогерши погиб в ДТП - ВИДЕО
Муж известной азербайджанской блогерши погиб в ДТП - ВИДЕО
Муж известной азербайджанской блогерши Лалы Мамедовой погиб в ДТП.
Как сообщает Day.Az, муж блогерши Мамедов Рашид Шаммад оглы попал в аварию в Масаллинском районе. Погибший в результате аварии 34-летний Р. Мамедов похоронен в Масаллинском районе.
Отметим, что у пары двое детей, у Лалы Мамедовой будет третий ребенок.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре