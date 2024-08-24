Муж известной азербайджанской блогерши погиб в ДТП

Муж известной азербайджанской блогерши Лалы Мамедовой погиб в ДТП.

Как сообщает Day.Az, муж блогерши Мамедов Рашид Шаммад оглы попал в аварию в Масаллинском районе. Погибший в результате аварии 34-летний Р. Мамедов похоронен в Масаллинском районе.

Отметим, что у пары двое детей, у Лалы Мамедовой будет третий ребенок.

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