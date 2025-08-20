Женщина начала готовиться к третьей мировой войне и рассказала о своих запасах

Жительница Великобритании начала готовиться к третьей мировой войне. Об этом она рассказала Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

27-летняя Чарли Стори, мать четырехлетней девочки, последние два года серьезно занялась подготовкой к возможным катастрофам - от природных катаклизмов до ядерной войны. У себя дома она уже создала настоящий склад с трехмесячным запасом еды, воды и медикаментов. "Когда началась пандемия, я поняла, насколько хрупок наш мир, - признается Чарли. - Сейчас, когда угроза третьей мировой войны становится все реальнее, я обязана защитить свою дочь".

Британка организовала в кладовке склад с консервами, крупами и водой. Она регулярно обновляет запасы по принципу "купи один, чтобы съесть сейчас, два - про запас". Также женщина разработала детальный план эвакуации и осваивает навыки выживания: учится очищать воду и оказывать первую помощь. Обо всем этом она рассказывает подписчикам в своем блоге на платформе TikTok.

Точное место своего убежища Стори держит в строжайшем секрете. В ожидаемом кризисе ее больше всего пугают "препперы-оборотни" - мародеры, которые в случае катастрофы будут охотиться за чужими запасами. Британка уже думает о том, как будет защищать от них семью. "В Британии запрещено гражданское оружие, и это большая проблема, - сетует Чарли. - Я вынуждена использовать только разрешенные средства защиты, но этого явно недостаточно".

"Правительство само советует готовиться к чрезвычайным ситуациям, но люди продолжают думать, что в Британии ничего не случится", - говорит Стори. Она не доверяет официальным СМИ и считает, что власти скрывают реальные угрозы.

Эксперты отмечают, что движение "препперов" в Великобритании активно растет. Только в тематических группах Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена) состоит более 23 тысяч человек. После 2022 года продажи средств выживания в стране выросли в 30 раз.