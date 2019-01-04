Гостей «Евровидения-2019» поселят в Тель-Авиве в палатках

4 января 2019 16:59

В мэрии Тель-Авива заявили, что собираются разместить гостей "Евровидения" в палатках. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам советника мэра Рона Хульдаи Иланы Михаэли, городские власти решили провести тендер на строительство палаточного городка, который будет располагаться в парке "Ха-Яркон".

При этом у посетителей будет возможность выбрать себе жилье из трех ценовых категорий. Там же будут находиться пункты питания, проката велосипедов и другие площадки.

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