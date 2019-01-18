Названо место проведения "Детского Евровидения-2019"
Песенный конкурс "Детское Евровидение - 2019" пройдет в польском Кракове. Об этом заявил генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Керран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это фантастическое событие, которое пройдет в Кракове. Не могу дождаться", - сказал Керран в эфире Польского телевидения.
В 2018 году исполнительница из Польши 13-летняя Роксана Венгель стала победителем "Детского Евровидения", которое проходило в Минске.
Согласно правилам "Детского Евровидения", страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого "Евровидения". Место, где состоится следующий конкурс, определяется исходя из поданных заявок.
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