30 ноября во Дворце Гейдара Алиева пройдет очередной сольный концерт популярного российского исполнителя и автора песен Алексея Чумакова.

Отметим, что впервые с сольным концертом в Баку А.Чумаков выступил в декабре 2018 года, представив во Дворце Гейдара Алиева концертную программу "Небо в твоих глазах". В том же году певец впервые принял участие в международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку. Звездным гостем фестиваля он стал и в 2019 году.

Н. Гасымова

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