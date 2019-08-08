https://news.day.az/showbiz/1145588.html Алексей Чумаков даст концерт в Баку
Алексей Чумаков даст концерт в Баку
30 ноября во Дворце Гейдара Алиева пройдет очередной сольный концерт популярного российского исполнителя и автора песен Алексея Чумакова.
Отметим, что впервые с сольным концертом в Баку А.Чумаков выступил в декабре 2018 года, представив во Дворце Гейдара Алиева концертную программу "Небо в твоих глазах". В том же году певец впервые принял участие в международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку. Звездным гостем фестиваля он стал и в 2019 году.
Н. Гасымова
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