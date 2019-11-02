Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге. После программы Чернышев совсем ненадолго появился перед общественностью на пресс-конференции.

Как всегда Петр Чернышев порадовал многочисленных зрителей великолепным выступлением в новом ледовом шоу Татьяны Навки. Однако, от продолжительного общения с представителями средств массовой информации после окончания шоу фигурист отказался, передает Day.Az со ссылкой на Ugpressa.

Мероприятие состоялось в рамках премьеры ледового шоу "Руслан и Людмила" в питерском спортивном комплексе "Юбилейный". Где Чернышев дал представление, в котором он участвует совместно с Татьяной Навкой и другими звёздными фигуристами.

Петр Чернышев показал безупречное выступление, продемонстрировав свой высокий уровень мастерства и профессионализма на льду. Многочисленные зрители остались в восторге от питерской премьеры "Руслана и Людмилы", состоявшейся в минувший четверг, 31 октября. Однако, все заметили, что выглядел Петр Чернышев уставшим и изможденным.

Татьяна Навка и другие участники ледового шоу дали большое интервью журналистам, однако Петр Чернышев беседовать с представителями прессы почти полностью отказался. Не исключено, что фигурист предвкушал обильное количество вопросов касаемо его тяжелобольной супруги.

Но, для поклонников звездной семьи уже само по себе проявление Чернышева на льду послужило обнадеживающим фактом, значит состояние Анастасии Заворотнюк не совсем критично, как писали ранее.

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