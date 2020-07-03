Анджелина Джоли устроила шопинг с дочерью

В том, что 45-летняя Анджелина Джоли отказалась от самоизоляции, можно было убедиться на этой неделе: папарацци сфотографировал ее после длительного перерыва, передает Day.Az со ссылкой на showdream.org.

Актриса была замечена в районе Лос-Фелис, где расположен ее дом, вместе с дочерью Вивьен. А поводом для их вылазки стала необходимость сделать покупки для домашних питомцев - мать и дочь сходили в зоомагазин.

Выйдя из автомобиля, обе надели защитные маски и перчатки (сняли их по возвращении к авто). Младшая дочь Джоли и 56-летнего Брэда Питта обожает прогулки с мамой и не упускает возможности побыть рядом с ней.

Совсем скоро девочке и ее брату-близнецу Ноксу исполнится 12 лет. Их родители хоть и расстались, но готовятся к этому празднику, вероятно, вместе.

На прошлой неделе папарацци сфотографировали Брэда Питта, когда он покидал дом своей бывшей жены.

Актер, как известно, живет неподалеку и регулярно видится с детьми, но в своем доме. Когда представители прессы увидели его на пороге особняка Джоли, появились предположения, что отношения бывших супругов после трудного развода улучшились, а разногласия остались в прошлом.