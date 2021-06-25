Бывшая жена "Фелакета" впервые прокомментировала развод

Бывшая супруга актера Эльшана Оруджева, известного по комедийной роли Фелакета, Илаха прокомментировала новость о разводе.

Как передает Day.Az, в беседе с lent.az она заявила, что не хочет раскрывать СМИ его причину.

"Я впервые говорю об этом. Некоторые новостные сайты со ссылкой на меня распространили не соответствующую действительности информацию. Неправильно делать от моего имени ложные заявления, чтобы новости читались. Не хочу больше ничего говорить о нашем расставании, потому что у нас есть дочь", - сказала она.