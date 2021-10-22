Представлен рок-кавер на трек «Тату» «Не верь, не бойся»

Группа "Нервы" представила кавер на трек "Тату" "Не верь, не бойся". Он доступен на всех музыкальных площадках, передает Day.Az со ссылкой на daily-afisha-ru.turbopages.org.

Также коллектив показал клип на новую композицию. В нем участники команды под проливным дождем играют песню на бензовозе, похожем на тот, что был снят в видео "Тату" "Нас не догонят".

Песня войдет в трибьют-альбом "200 по встречной". Его релиз намечен на 5 ноября. В нем примут участие двадцать шесть артистов, от Аллы Пугачевой и Веры Брежневой до White Punk и Монеточки.