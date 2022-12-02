Экс-супруга Ким Кардашьян вновь заблокировали в Twitter

Аккаунт американского рэпера и дизайнера Канье Уэста вновь заблокировали в Twitter. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Незадолго до блокировки музыкант опубликовал ряд постов, среди которых было изображение свастики, а также выразил слова поддержки бренду Balenciaga, ранее выпустившему рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутики.

Помимо этого, Уэст опубликовал фотографию владельца Twitter Илона Маска, которого обливают водой из шланга на яхте.

"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило, запрещающее подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован. Просто уточняю, что его учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию, а не из-за нелестного фото, на котором Ари обливает меня из шланга. Честно говоря, эти фотографии стали полезной мотивацией для похудения", - написал Маск.