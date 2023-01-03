Кто из азербайджанских знаменитостей сменил имидж в 2022 году

Перемен хочется всем, вот и в 2022 году некоторые звездные персоны решили сменить прическу и цвет волос. Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии азербайджанских звезд, удививших своих поклонников новым имиджем.

Народная артистка Азербайджана Ройя Айхан часто меняет имидж, какой мы ее только не видели - и блондинкой, и брюнеткой, и с короткой стрижкой, и с длинными волосами... К концу ноября 2022 года Ройя Айхан вновь удивила поклонников, артистка перекрасилась в огненно-рыжий. А учитывая горячий темперамент певицы, ее с уверенностью можно назвать рыжей бестией азербайджанского шоу-бизнеса.

В 2022 году среди звезд азербайджанской эстрады появилась своя Рапунцель. Длина волос народной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой составляет около метра. Интересно сколько времени уходит у певицы на укладку и модную прическу?

Имидж в 2022 году меняли не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. Пожалуй, больше всех в 2022 году удивил представитель Азербайджана на "Евровидении - 2022" - Надир Рустамли. Перед самым финалом конкурса Рустамли решил сменить имидж и коротко постригся. О смене имиджа представитель Азербайджана на конкурсе рассказал в социальных сетях, подчеркнув, что нельзя недооценивать силу изменений.

В прошедшем году в творческой жизни популярной азербайджанской певицы Hiss (Роя Мамедли) произошли положительные перемены. Исполнительница выпустила альбом на Warner Music Group. Также в 2022 году артистка не раз экспериментировала с прической. Если в начале 2022 года мы видели Hiss с коротким каре, в конце весны она коротко постриглась, летом перекрасилась в малиновый цвет, а в конце 2022 года вернулась к привычному каре.

Певец Аяз Бабаев тоже вошел в список знаменитостей, представших в новом образе в 2022 году. Артист заплел волосы в косички. Кстати, с такой прической в свое время ходили многие мировые знаменитости, среди которых и Дэвид Бекхэм.