Популярный российский певец устроил дебош в Самаре

Лидер популярной музыкальной группы "Звери" Роман Билык устроил дебош в одном из баров Самары (Россия).

Как передает Day.Az, на кадрах РЕН-ТВ видно, как приятели на руках выносят разъяренного артиста из заведения.

По словам очевидцев, певец пришел в бар уже пьяным и якобы сам провоцировал на драку других посетителей. Оскорблял и кидался стульями.

В итоге побоище предотвратили его друзья, которые вовремя вмешались. Информации о задержании Романа нет.

Известно, что сегодня, 23 мая, в 19:00 у группы "Звери" в городе запланирован концерт. Состоится он в итоге или нет, пока неизвестно.