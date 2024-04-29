Американская супермодель Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о новом романе. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 32-летнюю манекенщицу в компании 37-летнего руководителя кинокомпании А24 Ноа Сакко. Отмечается, что пара провела вечер в ресторане, расположенном в гостинице в районе Вест-Виллидж, Нью-Йорк. Уточняется, что во время ужина Сакко постоянно прикасался к волосам знаменитости.

При этом для встречи Ратаковски выбрала кроссовки, леопардовую облегающую юбку и прозрачную красную блузку, сквозь ткань которой просвечивал черный бюстгальтер. Сакко, в свою очередь, предпочел синюю рубашку, черные брюки и кожаные ботинки.

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