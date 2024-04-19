Голливудский продюсер резко высказалась о Сидни Суини

Известный голливудский продюсер Кэрол Баум раскритиковала актерскую игру американской актрисы и звезды сериала "Эйфория" Сидни Суини. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на DailyMail.

Кинематографистка задалась вопросом, почему 26-летняя артистка, находящаяся последние несколько лет на слуху, так сильно полюбилась зрителям. Баум призналась, что решила посмотреть романтическую комедию с участием Суини, чтобы понять, в чем ее особенность. "Я не понимаю Сидни Суини. (...) Я хотела узнать, кто она и почему все о ней говорят. Я смотрела этот непередаваемый фильм (речь о картине под названием "Кто угодно, но не ты" - прим. "Ленты.ру") - извините людей, которые любят эту романтическую комедию, где герои ненавидят друг друга", - поделилась продюсер.

Баум рассказала, что потом задала вопрос о феномене Суини своим студентам в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии. "Я сказала своему классу: "Объясните мне популярность этой девушки. Она некрасивая, она не умеет играть. Почему она такая популярная?" Ни у кого не было ответа", - призналась Баум.

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