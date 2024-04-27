Мадонна вывела на сцену своих усыновленных детей

65-летняя американская певица Мадонна вывела своих четырех детей на сцену.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, снимками звезда сцены поделилась в Instagram.

В свое время Мадонна усыновила 18-летнего Дэвида Банду, 18-летнюю Мерси Джеймс и ее 16-летних девочек-близняшек Стеллу и Эстер из Намибии. Наследницы певицы сопровождали ее во время ряда концертов и даже выступали с ней на сцене.

Одним из особенно трогательных снимков было изображение Мадонны, которая собирает своих детей вместе за кулисами для групповых объятий.

"За день до нашего 80-го шоу Celebration Tour я хочу отметить своих невероятно талантливых детей, которые провели меня в этом путешествии, каждый из них принес на сцену свой собственный уникальный талант", - призналась многодетная мама.

Эпатажная артистка рассказала, что репетиции начались с почти 2-месячной задержкой после того, как в июне 2023 года она перенесла бактериальную инфекцию и попала в реанимацию.

"Пока я оправилась от почти смертельного опыта. Они никогда не прекращали тренироваться... они никогда не прекращали болеть за меня и поддерживать", - призналась Мадонна.

Певица добавила: "Я думаю, чему мои дети больше всего научились за этот год во время репетиций и выступлений, это то, что если ты хочешь идти за своими мечтами, ты должен упорно работать для них. И если все они выберут что-то другое позже в жизни, они никогда не забудут этот год крови, пота и слез".

Кроме четырех усыновленных детей, у знаменитости есть двое биологических наследников: дочь Лурдес Леон от тренера по фитнесу Карлоса Леона и сын Рокко Ричи от режиссера Гая Ричи.

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