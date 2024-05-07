Представительница Украины упала на сцене на репетиции «Евровидения-2024»

Представительница Украины на "Евровидении-2024" Алена Савраненко (выступает под сценическим псевдонимом Alyona Alyona) упала на сцене во время генеральной репетиции "Евровидения-2024" за день до первого полуфинала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, выходя на сцену, Савраненко запуталась в своем наряде и упала, но быстро поднялась.

68-й конкурс песни "Евровидение" будет проходить в Мальмё (Швеция) с 7 по 11 мая. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая 2024 года. Савраненко на конкурсе исполнит в дуэте с другой украинской певицей Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) песню "Teresa & Maria".

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