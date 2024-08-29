Террористы хотели убить десятки тысяч человек на концерте Тейлор Свифт

Центральное разведывательное управление США передало австрийским властям информацию о готовящемся теракте на концертах популярной американской певицы Тейлор Свифт в Вене.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель генерального директора ЦРУ Дэвид Коэн в интервью The New York Times.

По словам Коэна, террористическая группировка "Исламское государство" планировала устроить масштабный теракт во время выступлений Свифт в августе этого года.

"Они собирались убить огромное количество людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев", - подчеркнул замглавы ЦРУ.

По данным разведки, в подготовке теракта участвовали четверо боевиков, связанных с ИГИЛ. Благодаря своевременному предупреждению, австрийские силовики смогли арестовать подозреваемых. При обысках у некоторых из них были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств. Что еще более тревожно, злоумышленники имели доступ к концертной площадке.

Коэн отметил, что обычно такие предупреждения не становятся достоянием общественности, но в данном случае ситуация была исключительной. Сотрудники ЦРУ назвали результат операции "действительно хорошим днем" для спецслужбы, причем такого мнения придерживались не только поклонники Свифт среди разведчиков.

Аресты начались 7 августа, всего за день до запланированного начала серии из трех концертов Тейлор Свифт на стадионе Эрнста Хаппеля в Вене. На мероприятия было продано 200 000 билетов. После предупреждения властей выступления были отменены.

Сама Тейлор Свифт выразила свои чувства по поводу случившегося:

"Я чувствую себя виноватой перед поклонниками за сорванные выступления. Но я также очень благодарна властям, потому что благодаря им мы горюем по концертам, а не по живым людям".

Недавно стало известно, кто устроил теракт на фестивале в Германии.

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