Стало известно, что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес на Рождество

Актер Бен Аффлек подарил экс-супруге, певице Дженнифер Лопес, книгу с автографом артиста Марлона Брандо. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бен вручил Дженнифер книгу, потому что она фанатка Марлона Брандо. Остальные подарки в основном предназначались для детей, но они также обменялись небольшими вещами. Это ничего не значит, скорее просто красивый жест. Бен и Дженнифер остались в дружеских отношениях, несмотря на продолжающийся бракоразводный процесс", - заявил инсайдер.

22 декабря Дженнифер Лопес и Бен Аффлек по отдельности прибыли в ресторан Soho House в Западном Голливуде. По информации журналистов, певица и актер пообедали в заведении и обменялись рождественскими подарками.