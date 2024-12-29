Стало известно, что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес на Рождество
Актер Бен Аффлек подарил экс-супруге, певице Дженнифер Лопес, книгу с автографом артиста Марлона Брандо. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Бен вручил Дженнифер книгу, потому что она фанатка Марлона Брандо. Остальные подарки в основном предназначались для детей, но они также обменялись небольшими вещами. Это ничего не значит, скорее просто красивый жест. Бен и Дженнифер остались в дружеских отношениях, несмотря на продолжающийся бракоразводный процесс", - заявил инсайдер.
22 декабря Дженнифер Лопес и Бен Аффлек по отдельности прибыли в ресторан Soho House в Западном Голливуде. По информации журналистов, певица и актер пообедали в заведении и обменялись рождественскими подарками.
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